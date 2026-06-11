Подорожчання проїзду у Львові пов’язане зі зростанням витрат на пальне, обслуговування техніки та загальне утримання маршрутів.

Подорожчання проїзду у Львові стало однією з найпомітніших змін транспортної системи після впровадження нових тарифів 16 травня, повідомляє Politeka.

Оновлена цінова сітка зачепила як містян, так і гостей. Фінальна сума тепер залежить від способу оплати під час поїздок громадським транспортом.

Найвищий тариф встановлено для готівкових розрахунків — 30 гривень за один проїзд. Використання банківської картки знижує витрати до 26 гривень.

Найнижчий рівень оплати доступний користувачам «ЛеоКарт» та мобільного застосунку — 23 гривні. Такий підхід стимулює перехід на безготівкові рішення.

Студентам передбачено окрему пільгу: за наявності транспортної картки одна поїздка коштує 11,5 гривні, що суттєво зменшує щоденне навантаження.

Фахівці пояснюють, що подорожчання проїзду у Львові пов’язане зі зростанням витрат на пальне, обслуговування техніки та загальне утримання маршрутів. Подібні зміни фіксують і інші міста країни.

Для порівняння, у столиці діють нижчі показники: поїздка метро, автобуса, трамвая чи тролейбуса коштує 8 гривень, а безготівкові розрахунки можуть бути ще вигіднішими.

У міській адміністрації наголошують, що нова модель оплати має стабілізувати роботу перевізників і підтримати якість сервісу для пасажирів.

Подальші зміни тарифної політики залежатимуть від економічної ситуації та витратної динаміки у сфері міських перевезень.

Також варто зауважити, що місцевим мешканцям радять уважно стежити за оновленнями тарифів, оскільки вони можуть змінюватися відповідно до ринкової ситуації.

Джерело: fakty

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