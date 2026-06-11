Дефіцит продуктів в Кіровоградській області прогнозується на тлі скорочення виробництва сирого молока по Україні та зростання витрат на переробку, що вже впливає на продовольчий ринок, повідомляє Politeka.

Галузеві об’єднання зазначають, що одним із головних чинників стало подорожчання кормів для худоби. Це пов’язано з економічними коливаннями, зростанням логістичних витрат, а також підвищенням цін на енергоносії та пальне, які формують собівартість роботи фермерських господарств і переробних підприємств.

У результаті виробники фіксують зниження надоїв, що автоматично скорочує обсяги сировини для виготовлення базової молочної продукції. Це створює ризики нестабільності постачання, особливо в періоди підвищеного попиту.

Водночас експерти підкреслюють, що повного зникнення товарів з полиць не очікується. Частина продукції традиційно спрямовується на експорт, тому за умов зменшення виробництва внутрішній ринок може частково отримати додаткові обсяги за рахунок скорочення зовнішніх поставок.

Окремо фахівці відзначають, що Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може проявлятися нерівномірно — залежно від логістики, локальних постачальників і структури торговельних мереж.

Прогнози щодо цін залишаються стриманими, однак аналітики допускають поступове подорожчання в найближчі місяці. Найбільш помітним воно може бути для продукції зі складнішим виробничим циклом і вищими витратами на переробку.

У підсумку молочна галузь входить у період адаптації, де баланс між виробництвом, експортом і внутрішнім споживанням визначатиме доступність товарів для покупців.

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