Прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 11 по 17 червня вказує на чергування коротких сухих вікон і регулярних дощових періодів.

Прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 11 по 17 червня очікується нестійким: регіон чергуватиме спеку, хмарність і періодичні опади, повідомляє Politeka.

Початок періоду відзначиться підвищенням температури. У четвер, 11 червня, вдень повітря прогріється до +28°, однак ближче до вечора синоптична ситуація зміниться. Хмарність утримається до кінця доби, а у другій половині дня прогнозується дощ, що може тривати кілька годин.

Наступного дня, 12 червня, погодна картина стане більш контрастною. Після відносно ясного ранку регіон накриє хмарний фронт. У денний час очікується до +29°, але до вечора знову можливі опади, місцями інтенсивніші.

У суботу, 13 червня, зберігатиметься волога повітряна маса. Протягом доби небо переважно затягнуте хмарами, а дощові процеси залишатимуться стабільними. Температура повітря знизиться до +21°–+19° у вечірній час, що зробить день відчутно прохолоднішим.

Неділя, 14 червня, принесе коротке поліпшення. У другій половині дня хмарність частково розсіється, а ближче до вечора можливі прояснення. Опадів не прогнозується, денні значення сягатимуть +24°.

На початку нового тижня погодні умови знову погіршаться. 15 червня очікується чергування коротких прояснень і дощів. Температура залишатиметься помірною — близько +22°, але вологість підвищиться.

У понеділок, 16 червня, хмарність стане домінуючою. Опади йтимуть переважно у другій половині дня, а максимальна температура становитиме близько +22°.

Завершення періоду, 17 червня, знову пройде під знаком дощів. Хмари накриють область із самого ранку й утримаються до вечора. Температура залишиться на рівні +22°, із періодичними опадами протягом дня.

Загалом Прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 11 по 17 червня вказує на чергування коротких сухих вікон і регулярних дощових періодів, без тривалого стабільного антициклону.

Джерело: sinoptik

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