Графіки відключення світла у Запоріжжі на 12 червня триватимуть через роботи, що проводитимуть енергетики.

У Запоріжжі 12 червня продовжать діяти планові графіки відключення світла, які торкнуться десятків адрес у різних районах міста, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 12 червня триватимуть через роботи, що проводитимуть енергетики. Під час виконання робіт фахівці перевірятимуть стан обладнання, проводитимуть заміну окремих елементів мережі та виконуватимуть необхідні ремонтні заходи для підвищення надійності електропостачання.

Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», додаткові графіки відключення світла будуть діяти з 9 до 16 години через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлять наступні вулиці:

Алмазна: 45, 47, 49, 51, 53

Миколи Корищенка (Кузнецова): 24, 26, 28, 28а, 30, 30-32, 30а, 32, 34

Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної): 49, 50, 51

Пархоменка: 2, 4, 6

Поштова: 73

Республіканська: 73А, 76, 78, 84, 86

Тенісна: 1, 3, 5, 5А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14

Цитрусова: 8, 8Б, 8б, 8В

Чарівна: 127-129

З 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику через терміновий ремонт електрообладнання. Знеструмлення будуть тривати за окремими адресами. Зокрема електрика зникне лише на таких вулицях:

Абрагама Коопа (Істоміна): 74

Алуштинська (Зелена): 36

Кам'янсько-Дніпровська: 20-36, 33-39, 41

Петра Бузука: 2-32, 3-31, 33-45, 34-46

Світловодська: 40А, 40Б, 56-96, 61-95

Кабардинська: 25

Матвіївська (Єйська): 1, 3-29, 31, 2-26, 40

З 10:00–17:00 години також не буде світла в Запоріжжі. Планові графіки відключення електрики триватимуть тільки за окремими адресами, а саме:

Садівництва: 3, 7, 11, 12, 15, 18-24, 19-29, 30-42, 33, 37-43, 187, 4-6 (парні).

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