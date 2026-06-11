Дефіцит продуктів у Миколаївській області розглядається як частина загальнонаціонального скорочення пропозиції та переходу до нового сезонного циклу.

Дефіцит продуктів у Миколаївській області фіксується на тлі скорочення запасів минулорічної картоплі та змін цінової ситуації на внутрішньому ринку України, де поступово зменшується пропозиція продукції зі складів, повідомляє Politeka.

Аналітики ринку зазначають, що нині виробники розпродають залишки бульби по 5–11 грн за кілограм. Це помітно менше, ніж у 2025 році, коли діапазон становив 13–23 грн. Причинами називають надлишок на старті сезону та посушливі періоди, що вплинули на якість і рівномірність формування врожаю.

Паралельно на ринок надходить рання імпортна картопля. Її вартість сягає близько 90 грн за кілограм, формуючи верхню межу сегмента. Попит на завезений товар поки стриманий, однак за подальшого скорочення внутрішніх запасів можливе його зростання.

Експерти галузі вважають, що ситуація має перехідний характер. У міру виснаження складських залишків очікується поступове підвищення закупівельних і роздрібних цін, особливо в міжсезонний період, коли залежність від імпорту традиційно посилюється.

Додатковий вплив мають логістика та нерівномірний розподіл продукції між регіонами, що створює різницю у вартості залежно від області. У цьому контексті Дефіцит продуктів у Миколаївській області розглядається як частина загальнонаціонального скорочення пропозиції та переходу до нового сезонного циклу.

Подальший розвиток ситуації визначатиметься темпами реалізації залишків і обсягами нового врожаю, який поступово виходить на ринок.

У найближчі тижні ринок залишатиметься чутливим до змін у пропозиції та погодних умовах.

Джерело: ТСН

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