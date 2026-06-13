Оформлення грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області здійснюється на підставі заяви, яку можна подати як особисто, так і через електронні сервіси.

Частина пенсіонерів в Одеській області у 2026 році матиме право на щомісячну грошову допомогу від держави, розмір якої наближається до 1 300 гривень, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про додаткові виплати для непрацюючих військових пенсіонерів — як колишніх рядових, так і представників офіцерського складу. Виняток становлять особи, які проходили строкову службу. Зазначена поддержка може нараховуватися як до пенсії за вислугу років, так і до виплат у зв’язку з інвалідністю.

У Пенсійному фонді наголошують, що, попри закріплений законодавством характер, ця виплата не призначається автоматично. Для її оформлення пенсіонер повинен самостійно звернутися до територіального відділення ПФУ та надати документи, які підтверджують утримання непрацездатних членів сім’ї, а також відсутність у них інших джерел доходу.

Оформлення допомоги в Одеській області здійснюється на підставі заяви, яку можна подати як особисто, так і через електронні сервіси Пенсійного фонду. До стандартного пакета документів входять паспорт, ідентифікаційний код, довідки про родинні зв’язки, підтвердження спільного проживання, а також документи, що засвідчують відсутність доходів у непрацездатних членів сім’ї.

Головною умовою призначення грошової допомоги залишається наявність на утриманні пенсіонера непрацездатних родичів, які не мають власних доходів і фактично перебувають на його забезпеченні. У таких випадках військовий пенсіонер виступає основним або єдиним джерелом фінансової підтримки для родини.

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб встановлено на рівні 2 595 гривень. Відповідно, розмір виплати становить 50% від цієї суми — близько 1 297 гривень на кожного утриманця.

Фахівці зазначають, що виплата переглядається автоматично разом зі зміною соціальних стандартів. Водночас вони звертають увагу, що на тлі інфляційних процесів реальна купівельна спроможність таких доплат поступово знижується.

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