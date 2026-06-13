Командир 423-го окремого батальйону безпілотних систем «Скіфські грифони» Віталій Герсак заявив, що менш ніж за рік йому вдалося фактично з нуля сформувати боєздатний підрозділ, який сьогодні входить до числа найрезультативніших у своїй сфері.

Про це він розповів в інтерв’ю Politeka Online.

За словами Герсака, ключову роль у розвитку батальйону відіграли його професійний досвід, ставлення до служби та увага до особового складу.

«Основою стали моє щире ставлення до служби і до військовослужбовців, а також професійний досвід, який допоміг зробити підрозділ одним із найкращих», — зазначив він.

Командир нагадав, що на початковому етапі підрозділ мав серйозні кадрові проблеми. Якщо зведений загін із приблизно 100 військовослужбовців уже мав бойовий досвід і ефективно працював на Запорізькому напрямку, то після створення 423-го батальйону за штатом у ньому налічувалося понад 500 людей, більшість із яких перебували в тилу та не були готові до виконання бойових завдань.

«Я зрозумів, що півтисячі військовослужбовців є, але вони не готові воювати й виїжджати за бойовим розпорядженням на Запорізький напрямок», — розповів Герсак.

Ситуація ускладнилася тим, що вже через десять днів після його призначення батальйон отримав бойове розпорядження від головнокомандувача ЗСУ про вихід у зону бойових дій.





За словами командира, для підготовки ефективного підрозділу було ухвалене непросте кадрове рішення. Із понад 500 військовослужбовців у складі батальйону залишили лише близько 50–60 осіб, які відповідали поставленим вимогам, тоді як решту перевели до інших частин.

«Мені довелося фактично створювати цей підрозділ з нуля», — зазначив він.

У результаті менш ніж за рік чисельність батальйону зросла до близько тисячі підготовлених військовослужбовців.

Герсак також наголосив, що станом на початок 2025 року 423-й окремий батальйон безпілотних систем стабільно входив до топ-20 рейтингу підрозділів за результатами роботи.

За його словами, досягти таких показників вдалося завдяки формуванню професійної команди, жорсткому відбору особового складу та зосередженню на бойовій ефективності підрозділу.







