Дефіцит продуктів у Одеській області розглядається як наслідок поступового завершення сезону реалізації старих запасів.

Дефіцит продуктів у Одеській області фіксується на тлі нового підвищення вартості торішньої моркви в Україні, де за тиждень ціни зросли приблизно на 34%, передає Politeka.

За даними ринкового моніторингу, нині агровиробники реалізують залишки минулого врожаю в межах 13–20 грн за кілограм. Такий рівень відображає поступове виснаження складських обсягів і зміну балансу між пропозицією та стабільним попитом.

Аналітики відзначають посилення закупівельної активності з боку гуртових компаній і торговельних мереж. Бізнес намагається сформувати додаткові запаси, що пришвидшує скорочення доступних партій у виробників.

Фермерські господарства повідомляють про майже повне вичерпання торішньої моркви на зберіганні. Це зменшує конкуренцію серед постачальників і створює передумови для подальших цінових коливань.

У цьому контексті дефіцит продуктів у Одеській області розглядається як наслідок поступового завершення сезону реалізації старих запасів і зменшення перехідних залишків на складах.

Попри поточне зростання, середня вартість коренеплоду залишається приблизно на 56% нижчою, ніж у той самий період минулого року. Це пояснюється стартовим перенасиченням пропозиції на початку сезону.

Експерти прогнозують відносну стабільність цінової динаміки через поступове вичерпання запасів і вирівнювання попиту в роздрібному сегменті.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від обсягів залишків на складах, логістичних умов і темпів надходження нових партій продукції.

Джерело: east-fruit

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