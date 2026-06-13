Грошова допомога для пенсіонерів в Миколаївській області буде перерахована для громадян, які після виходу на заслужений відпочинок продовжують офіційно працювати, повідомляє Politeka.

Загального підвищення пенсійних виплат з 1 червня в Україні не планується, проте окремі категорії громадян все ж відчують фінансове покращення.

Насамперед оновлення грошової допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області торкнеться працюючих осіб, які станом на квітень встигли набути щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу.

Для таких громадян Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок. Разом із оновленими сумами літні люди отримають додаткові кошти одразу за два попередні місяці, а саме за квітень і травень.

Така затримка фінансування має технічний характер, оскільки роботодавці подають звітність щодо сплати єдиного соціального внеску із запізненням.

Необхідні дані для нарахувань надходять до органів Пенсійного фонду лише в другій половині травня.

Також у червні продовжуватиметься нарахування регулярних вікових надбавок. Ця грошова допомога для пенсіонерів в Миколаївській області виплачується людям, які досягли поважного віку.

Для пенсіонерів віком від 70 до 74 років сума щомісячної доплати складає 300 гривень. Громадяни віком від 75 до 79 років отримують фіксовану надбавку у розмірі 456 гривень.

Найвищий рівень доплат передбачено для осіб, яким виповнилося 80 років і більше, вони додатково мають 570 гривень щомісяця.

Важливо враховувати, що зазначену надбавку починають нараховувати не з першого числа календарного місяця, а безпосередньо з дня народження особи.

Джерело: expert.in.ua

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