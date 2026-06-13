Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Політика росії одноформатна щодо всіх християнських республік колишнього Радянського Союзу. Тобто це однакова калька у Білорусі, Україні, Молдові, Грузії та Вірменії, оскільки росія не може застосовувати ті ж самі методи проти мусульманських республік, там серйозна демографія. А демографія в Білорусі, Україні, Молдові, Грузії та Вірменії не дуже хороша, дуже легко ці етноси інтегруються ніби до російської демографічної тканини і потім зникають. З вірменами це відбувалося сторіччя. Фактично це процес, який триває два покоління, і на третьому поколінні це вже повна асиміляція», – пояснює Тигран Авакян.

За його словами, для росії ці етноси завжди були біоматеріалом для поповнення російського етносу, тому що на сьогодні ми розуміємо, що у росії вичерпані внутрішні ресурси: місцеві білоруси та українці повністю практично асимільовані, за рідкісними винятками, фінно-угри розчинені у росіянах, інших джерел для поповнення росіян, у яких найважча демографічна криза та яма просто, не існує.

Що стосується вірмен, зазначає експерт, то вони не відрізняються високою народжуваністю, зате відрізняються великою чисельністю, і, якщо говорити про етноси рф, то після росіян і татар йдуть вірмени, які зберігають умовно свою ідентичність. І вірмени, констатує він, є важливим ресурсом побудови «руского міра».

«Політика росії ідентична для Молдови, Грузії, Вірменії, України та Білорусі. У Білорусі вона найуспішніша, ми це знаємо. Фактично Білорусь зберігає свою державність і назву лише завдяки Китаю. Грузію ми можемо поставити на друге місце. Молдова виграла час завдяки Україні і може проводити більш-менш самостійну політику. І ось ми бачимо різкий розворот Вірменії», – підсумовує Тигран Авакян.

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