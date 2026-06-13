Подальші зміни в платіжках залежатимуть від рішень регуляторів та економічної ситуації, що впливатиме на підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксовано у Чорноморську, де з 1 травня оновлено частину житлово-комунальних нарахувань для населення, повідомляє Politeka.

Квартплата в місті зросла приблизно на 40% і тепер становить 10,52 грн за квадратний метр на місяць. Вартість послуг зі збирання, транспортування та обробки побутових відходів піднялася на 36% — до 43,85 грн з однієї особи.

При цьому зміни відбуваються вибірково. Окремі складові комунальних платежів переглядаються, тоді як інші залишаються без коригувань. Електропостачання та газ для більшості домогосподарств не змінили тарифної структури.

Ціна електроенергії для побутових споживачів утримується на рівні 4,32 грн за кВт-год. Державний механізм фіксації цього показника продовжено щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Сезонна пільга для домогосподарств з електроопаленням після завершення опалювального періоду більше не застосовується. Знижений тариф 2,64 грн за перші 2000 кВт-год скасовано до наступного сезону.

Газопостачання також залишається стабільним. Для клієнтів «Нафтогазу» діє фіксована ціна 7,96 грн за кубометр із продовженим терміном до 30 квітня 2027 року. Перехід між постачальниками здійснюється автоматично.

У Чорноморську формується змішана модель витрат: частина комунальних послуг демонструє зростання, тоді як енергетичний сегмент утримує стабільні показники.

Подальші зміни в платіжках залежатимуть від рішень регуляторів та економічної ситуації, що впливатиме на підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області у наступні періоди.

Джерело: chis-chernomorsk

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