Графіки відключення світла в Одеській області на 18 квітня, в суботу, заплановані у зв’язку з проведенням важливих робіт.

Графіки відключення світла в Одеській області на 18 квітня, в суботу, вводяться в частині регіону через планові ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Графіки відключення світла в Одеській області на 18 квітня, в суботу, заплановані у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах. Такі заходи впроваджуються для підвищення стабільності енергопостачання та зниження ризику виникнення аварійних ситуацій у мережі.

Зеленогірська селищна рада оголосила про вимкнення з 08:00–19:00 години в кількох населених пунктах:

с-ще Зеленогірське

Річкова — 10; 12; 13; 9

Солов’їна — 14

с. Гвоздавка Друга

Яблунева — 82; 83; 85; 86; 89; 90; 95; 97; 98; 99; 100; 103; 104; 105; 107; 109; 110; 111; 112; 113; 116; 117; 118; 119

Великобуялицька сільська рада повідомила про додаткові вимкнення, які триватимуть з 8 до 19 години. В селищі Буялик знеструмлять такі вулиці:

Залізнична — 1; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 7; 9;

Грушова — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Армійська — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 24; 26; 28; 2А; 3; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 5; 6; 6А; 7; 8; 9;

Зелена — 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 9; Б/Н

Миру — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 1А; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 25А; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 4; 5; 6; 8; 9; Б/Н

Виноградна — 1; 10; 100; 102; 104; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 21А; 21Б; 22; 23; 23А; 24; 25; 25А; 26; 27; 27А; 27Б; 28; 29; 29А; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 35А; 36; 36А; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 5; 50; 52; 54; 56; 58; 5А; 5Б; 60; 62; 64; 66; 68; 6А; 7; 70; 72; 74; 76; 78; 7А; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 9; 90; 92; 94; 96; 96А; 98

Калинова — 1; 10; 100; 102; 104; 106; 108; 108А; 10А; 110; 112; 114; 116; 118; 12; 120; 12А; 14; 16; 16А; 16Б; 16В; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 2А; 2Б; 2В; 30; 32; 32Б; 34; 34А; 36; 37; 38; 39; 3-А; 4; 40; 42; 42А; 42Б; 42В; 44; 44А; 45; 46; 46А; 46Б; 46В; 48; 50; 52; 52А; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 68; 69; 7; 70; 70А; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 8; 80; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 8А; 8Б; 90; 92; 94; 96; 98

8-го Березня — 1; 101; 103; 105; 107; 11; 13; 15; 17; 19; 19А; 2; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 3А; 3Б; 3В; 4; 41; 43; 45; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 6; 61; 63; 65; 67; 69; 7; 71; 73; 75; 77; 79; 8; 81; 81А; 83; 85; 87; 89; 9; 91; 93; 95; 97; 99;

Заводська — 1; 11; 13; 15; 17; 19; 1А; 21; 23; 25; 27; 3; 5; 7; 9

Привокзальна — 1; 1/Б; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 1А; 2; 2/А; 2А; 2Б; 2В; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Ушинського — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Шкільна — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 2А; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58; 6; 60; 6А; 7; 8; 8Б; 9;

Тюріна — 42; 45; 46; 50; 54

Одеська — 1; 1/Г; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 1А; 1Б; 2; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 28; 3; 30; 34; 36; 38; 4; 40; 42; 44; 46; 5; 50; 52; 54; 56; 58; 5А; 6; 7; 78; 8; 9; 9А

Покровська — 1; 10; 100; 101; 102А; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 12; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 12А; 13; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 14; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 15; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 15А; 16; 160; 161; 162; 162А; 163; 164; 165; 166; 167; 167А; 168; 169; 17; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 179А; 18; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 187; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 76А; 77; 78/А; 79; 8; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 9; 90; 90А; 91; 92; 93; 95; 96; 97; 98; 99;

Строкатої Ніни — 1; 2; 2А; 3; 4; 4/А; 5

Театральна — 10; 11; 13; 15; 17; 19; 2; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 35; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Тіниста — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Центральна — 1; 1/А; 1/Б; 10; 11; 11/А; 12; 12А; 12Б; 12В; 12Г; 13/А; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 24; 26; 28; 28/А; 2А; 3; 30; 32; 34; 36; 3В; 4; 40; 40Б; 44; 46А; 48; 4А; 5/А; 52; 52А; 54; 56; 58; 6; 60; 62; 64; 66; 68; 69/А; 7; 70; 72; 74; 76; 78; 8; 8/А; 80; 82; 82А; 84; 86; 88; 8А; 9/А; 90; 92; 94; 96; 98

Південна — 1; 10; 12; 14; 16; 2; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 6; 8

Перемоги — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 32; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

