Подорожчання проїзду в Вінниці супроводжується змінами у вартості транспортних карток, які затвердив виконавчий комітет міської ради 21 травня 2026 року, передає Politeka.

Рішення стосується оновлення цін на «Муніципальну картку вінничанина» та її неперсоналізований варіант. Тепер базова персоналізована картка коштує 150 гривень, тоді як альтернативна — 200 гривень. У міській раді пояснюють перегляд тривалим періодом без корекцій: попередні розцінки діяли з 2019 року та втратили актуальність на тлі інфляційних процесів.

Порівняно з іншими містами України, нові показники у Вінниці виглядають вищими. Для прикладу, у Львові транспортна картка коштує 60 гривень, у Києві — від 40 до 120 залежно від типу, в Івано-Франківську — 55 гривень, а в Житомирі — 100 гривень для всіх категорій користувачів.

Таким чином Вінниця наразі має найвищу вартість електронних носіїв серед міст, де діє система безготівкової оплати проїзду. Водночас структура тарифів у місті відрізняється від інших регіонів відсутністю різниці між способами розрахунку — однакова ціна встановлена для банківської картки, QR-оплати та муніципального носія.

Окремо зазначається, що придбання проїзних квитків можливе лише за наявності муніципальної картки. За даними «Вінницького інформаційного центру», нині в обігу перебуває понад 133 тисячі персоналізованих карток, що свідчить про високий рівень використання системи.

У місті також розглядають запуск цифрової версії картки з інтеграцією у Google Pay та Apple Pay, що має спростити доступ до послуг громадського транспорту.

На цьому тлі подорожчання проїзду в Вінниці залишається одним із факторів ширших змін у транспортній політиці міста, які можуть продовжитися вже найближчим часом із переглядом вартості поїздок у маршрутках до 25 гривень.

