Обмеження на карткові перекази з 1 червня в Одеській області стосуватимуться перш за все новостворених та неактивних фізичних осіб підприємців, а також юридичних осіб, повідомляє Politeka.

Відповідні зміни передбачає оновлена редакція Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Про обмеження на карткові перекази з 1 червня в Одеській області проінформували в пресслужбі Незалежної асоціації банків України.

Перший такий документ підписали 10 грудня 2024 року, і наразі до нього приєдналися 25 банків та фінансових установ країни.

Для новостворених та неактивних або так званих сплячих підприємців розробили спеціальні ліміти на банківські перекази, які почнуть діяти поетапно.

Перші серйозні нововведення почнуться через три місяці з дати підписання цього меморандуму, тобто з серпня 2026 року. У цей період фізичні особи підприємці першої групи матимуть місячний ліміт у розмірі 600 тисяч гривень.

Для представників другої та третьої груп підприємницької діяльності обмеження на карткові перекази з 1 червня в Одеській області становитиме 3 мільйони гривень на місяць.

Наступний етап обмежень запланований через шість місяців після ухвалення документа, тобто з листопада 2026 року.

Тоді правила стануть ще суворішими, тому для першої групи підприємців ліміт знизиться до 400 тисяч гривень.

Підприємці, які належать до другої та третьої груп, зможуть здійснювати перекази лише на суму до 1 мільйона гривень щомісяця.

Нові правила зачеплять і юридичних осіб, які нещодавно зареєструвалися або довгий час не здійснювали фінансової діяльності.

Із серпня 2026 року ліміт для таких компаній становитиме 5 мільйонів гривень на місяць. З листопада 2026 року сума дозволених щомісячних переказів для них зменшиться до 2 мільйонів гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: як знайти дійсно достойний варіант