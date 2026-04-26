Стало відомо, чи очікуват на підвищення тарифів на газ у Одеській області у 2026 році, повідомляє Politeka.

У квітні більшість клієнтів «Нафтогазу» — близько 98% побутових споживачів — продовжують оплачувати ресурс за чинною ставкою 7,96 грн за кубометр. Діючий пакет «Фіксований», який визначає поточну розцінку, завершується 30 квітня. Офіційних підтверджень щодо його продовження наразі не оприлюднювали.

Урядові сигнали свідчать, що короткостроково рівень оплати можуть зберегти, однак у довшій перспективі перегляд виглядає практично неминучим. Попри воєнний мораторій на підвищення, обговорення майбутньої моделі вже триває. Додатковий фактор — рекомендації міжнародних партнерів, зокрема фінансових інституцій.

Підвищення тарифів на газ у Одеській області розглядається як частина загальнонаціонального процесу коригування енергетичної політики, де ключовим питанням стає баланс між ринковою ціною та можливостями домогосподарств.

За наявною інформацією, профільні структури вже перейшли до етапу підготовчих розрахунків. Фактично йдеться про моделювання того, який рівень витрат здатне витримати населення без різкого зростання заборгованості. Аналітики відзначають: надмірне підняття може призвести до зниження рівня оплат, що створить додаткові ризики для ринку.

У Кабінеті міністрів наголошують, що збереження стабільної вартості залишається соціально важливим рішенням. Водночас там визнають, що після завершення особливих економічних умов утримувати нинішні показники буде складніше.

Таким чином, ситуація навколо майбутньої ціни залишається динамічною: рішення ще не ухвалене, але підготовчі процеси вже запущені, а остаточний формат залежатиме від економічних розрахунків і загальної енергетичної стратегії держави.

