Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступна у промисловій сфері, на складських обʼєктах та у високотехнологічному виробництві, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua зʼявилися пропозиції роботи для пенсіонерів у Дніпроперовській області.

Виробнича компанія терміново шукає фахівців на постійну зайнятість. Організації потрібні електрогазозварники на напівавтомат для зварювання металоконструкцій.

За таку кваліфіковану працю працедавець обіцяє заробітну плату від 40 000 до 60 000 грн.

Інший варіант повʼязаний із логістикою та складським господарством, де умови праці дозволяють заробляти від 26 000 до 30 000 грн.

У Дніпрі на склад готової продукції потрібні вантажники комплектувальники. Обовʼязки передбачають комплектування замовлень за накладними та виконання вантажно розвантажувальних робіт.

Роботодавець забезпечує своєчасну оплату праці та здійснює доставку співробітників на обʼєкт.

Ще одна вакансія для пенсіонерів у Дніпропетровській області є для людей без спеціальних навичок, де пропонують стабільну роботу з офіційним оформленням та можливостями для навчання.

Компанія, що розвивається у високотехнологічній галузі, запрошує збиральників та заготовлювачів на виробництво із зарплатою від 25 000 до 30 000 грн. Освіта для працевлаштування не є обовʼязковою.

На цю позицію готові розглядати студентів задля здобуття практичного досвіду, а також кандидатів із різним рівнем підготовки.

Новим співробітникам обіцяють дружній колектив, підтримку досвідчених фахівців та комфортні умови у сучасному виробничому середовищі.