Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Ця соціальна ініціатива діє на основі офіційного рішення від 19.12.2023 № 6-19/12 зі змінами. Допомога орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, які зараз мешкають у шелтерах на території міста.

Інформацію про це надає Департамент соцполітики.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються для підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну та змушені були залишити свої домівки.

У міській раді визначили чіткий перелік громадян, які мають право на таку підтримку. Отримати пакунки можуть особи похилого віку, а також люди з інвалідністю.

Крім того, допомога передбачена для матерів із дітьми та дітей віком від 3 до 18 років.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі також видають законним представникам, які супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або громадянина, дієздатність якого обмежена.

Окремою категорією є переселенці, які отримують спеціальні послуги у Дніпровському міському центрі соціальних служб.

Склад наборів сформовано з товарів тривалого зберігання.

Переселенці отримують м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, а також готові другі страви з тушкованим м’ясом. У пакунках є чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Пакунки видаються один раз на місяць. Для отримання допомоги необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.