Стало известно, ожидают ли повышения тарифов на газ в Одесской области в 2026 году, сообщает Politeka.

В апреле большинство клиентов « Нафтогаза » – около 98% бытовых потребителей – продолжают оплачивать ресурс по действующей ставке 7,96 грн за кубометр. Действующий пакет "Фиксированный", определяющий текущую расценку, завершается 30 апреля. Официальные подтверждения о его продлении пока не обнародованы.

Правительственные сигналы свидетельствуют, что краткосрочно уровень оплаты могут сохранить, однако в более длинной перспективе просмотр выглядит практически неизбежным. Несмотря на военный мораторий на повышение, обсуждение будущей модели уже продолжается. Дополнительный фактор – рекомендации международных партнеров, в частности финансовых институтов.

Повышение тарифов на газ в Одесской области рассматривается как часть общенационального процесса коррекции энергетической политики, где ключевым вопросом становится баланс между рыночной ценой и возможностями домохозяйств.

По имеющейся информации, профильные структуры уже перешли к этапу предварительных расчетов. Фактически речь идет о моделировании того, какой уровень расходов способен выдержать население без резкого роста задолженности. Аналитики отмечают: чрезмерное повышение может привести к снижению уровня оплат, что создаст дополнительные риски для рынка.

В Кабинете министров подчеркивают, что сохранение стабильной стоимости остается социально важным решением. В то же время, там признают, что после завершения особых экономических условий удерживать нынешние показатели будет сложнее.

Таким образом ситуация вокруг будущей цены остается динамичной: решение еще не принято, но подготовительные процессы уже запущены, а окончательный формат будет зависеть от экономических расчетов и общей энергетической стратегии государства.

