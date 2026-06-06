Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області може проявитися особливо відчутно через загальне зменшення пропозиції по країні.

Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області прогнозується через суттєві втрати врожаю абрикосів і персиків в Україні після весняних заморозків, повідомляють галузеві аналітики, повідомляє Politeka.

За оцінками профільної асоціації «Ягідництво України», у 2026 році виробництво абрикосів може знизитися на 40–60%, а персиків — на 30–50% у порівнянні з багаторічними середніми показниками. Причиною називають різкі похолодання в лютому–квітні, які пошкодили значну частину квіткових бруньок у садах.

Найбільше втрат зафіксовано в центральних і південних регіонах, де кісточкові культури розквітають раніше за інші. Це створює ризик помітного скорочення внутрішніх обсягів на ринку.

Аналітики попереджають і про можливе здорожчання на рівні 20–80% залежно від ступеня нестачі продукції. Частину потреб планують перекривати імпортом із Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови, однак цих поставок може бути недостатньо для повного покриття попиту.

Додатковим фактором ризику залишається висока чутливість садових культур до температурних коливань. Навіть короткий період заморозків під час цвітіння здатний суттєво зменшити обсяги збору, а тривале похолодання практично блокує відновлення дерев.

У регіональному розрізі дефіцит фруктів у Дніпропетровській області може проявитися особливо відчутно через загальне зменшення пропозиції по країні та залежність ринку від імпортних поставок у пікові періоди споживання.

Фахівці додають, що подальша ситуація на ринку залежатиме від погодних умов у фазі дозрівання наступних культур і фактичних обсягів імпорту влітку та восени.

Джерело: agronews

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