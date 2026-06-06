Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі також викликало громадське обговорення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі розглядається після рішення виконавчого комітету міської ради, який затвердив оновлені розцінки для КП «Водоканал» із запуском нових нарахувань з 1 червня 2026 року, повідомляє Politeka.

Міська адміністрація погодила оновлену структуру платежів за централізоване водопостачання та водовідведення. Для побутових споживачів встановлено 34,74 грн за кубометр без ПДВ за подачу ресурсу та 23,07 грн за кубометр за відведення стоків. Для бізнесу визначені нижчі показники — 14,07 грн та 11,76 грн відповідно. У КП «Водоканал» пояснюють, що такі значення сформовані з урахуванням витрат на утримання інфраструктури.

Міська голова Регіна Харченко повідомила, що перегляд тарифної політики нині відбувається в багатьох регіонах України. За її словами, нові суми з’являться у платіжних квитанціях у липні 2026 року.

У місті Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі також викликало громадське обговорення: зареєстровано електронну петицію із закликом зберегти чинну вартість холодної води та каналізації під час воєнного стану. Документ уже зібрав 155 підписів із необхідних 750 для розгляду.

Окремо в міськраді наголошують, що рішення є частиною загальної практики перегляду тарифів у сфері житлово-комунальних послуг залежно від економічних умов та витрат оператора системи.

Крім того, в Запоріжжі також повідомляли про подорожчання продуктів. У сегменті бакалії ключовий індикатор — гречка. Середня вартість становить 76,10 грн за кілограм, тоді як місяцем раніше показник був нижчим — 69,21 грн.

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