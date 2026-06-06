Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області видаються у вигляді пакунків вагою до тридцяти кілограмів або гарячих обідів, повідомляє Politeka.

В Україні зараз активно розвиваються так звані фудбанки, які збирають та безкоштовно передають продукти пенсіонерам, ВПО та іншим громадянам у складних життєвих обставинах.

Багато українців навіть не здогадуються, що мають право на таку підтримку після проходження реєстрації та перевірки документів. Йдеться й про жителів Одеської області.

Сама система фудбанків передбачає збір та передачу товарів, які великі магазини або виробники не встигають реалізувати, але які залишаються цілком безпечними для споживання.

Мова йде про продукцію з наближеним терміном придатності, певні надлишки виробництва чи товари з незначним пошкодженням упаковки.

Наприкінці кожного дня у великих супермаркетах часто залишаються свіжий хліб, молочні вироби чи овочі, які за правилами вже не виставляють на продаж наступного ранку.

Волонтери наголошують, що людям ніколи не передають прострочені товари, адже вся продукція перед видачею проходить ретельну перевірку якості.

Наразі в державі діють кілька великих профільних організацій, серед яких Українська федерація банків продовольства, а також FoodBank Ukraine та Тарілка.

Вони спрямовують свої зусилля на підтримку людей із інвалідністю, багатодітних родин, самотніх батьків, ветеранів та мешканців прифронтових громад.

Наповнення пакунків з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Одеській області змінюється залежно від регіону та поставок від партнерів.

Але зазвичай люди отримують крупи, макарони, борошно, олію, консерви, цукор та сіль. Іноді благодійники додають у набори чай, каву, мило, шампунь чи зубну пасту.

Джерело: 24 канал

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