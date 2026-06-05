Графіки відключення світла в Чернігівській області на 6 червня запроваджуються для виконання профілактичних заходів.

У Чернігівській області 6 червня діятимуть планові графіки відключення світла через проведення ремонтних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на 6 червня запроваджуються для виконання профілактичних заходів, модернізації обладнання та підтримання стабільної роботи електромереж. Фахівці наголошують, що такі роботи є важливою частиною підготовки енергосистеми до подальших навантажень і дозволяють своєчасно виявляти та усувати потенційні несправності.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», у місті Ніжин відключення електроенергії триватимуть з 08:00 до 20:00. Без світла тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

30 Років — 3

Безбородька — 5

Кооперативна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 2А, 31, 33, 35, 37, 39, 6А, 9А

Овдіївська — 198/1, 198Б, 198В, 198А, 198

Синяківська — 116/1, 118

Успенська — 12

Також планові роботи проводитимуться в місті Прилуки. У зв'язку з цим з 08:00 до 20:00 (12 годин поспіль) тимчасово припинять подачу електроенергії за низкою адрес на вулицях:

6-й Гетьмана Сагайдачного — 2, 4, 8, 17

7-й Гетьмана Сагайдачного — 1, 3, 7, 11, 17, 17/1

Василя Совачіва — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 25, 27, 14А, 14Б/3, 14Г

Гетьмана Сагайдачного — 79, 126, 126В

Дослідна-Ботанічна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Кільцева — 38

Пирятинська — 106

Юрія Мірюти — 32, 25А, 26А

Яблунівська — 42

Крім того, додаткові графіки відключення світла запровадять у населеному пункті Новгород-Сіверський. Там електропостачання буде обмежене з 08:00 до 20:00 на окремих ділянках вулиць:

Акуленко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2А, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4Б, 7А, 22А

Алєксєєва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 24, 26, 30

Будівельників — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 24А, 30А, 32А, 36Б, 61А

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1А

Гоголя — 31Б

Деснянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 2Б, 6А

Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1А, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 3А, 3В, 3Г, 9А, 13А, 19А, 21А, 23А, 24А, 24Б, 25А, 26А

Захисників України — 36, 49

Зелена — 24

Івана Богуна — 2–96 (згідно з переліком), а також будинки з літерними індексами: 11А, 12А, 13А, 16А, 19А, 25А, 35А, 37А, 47А, 49А, 49Б, 51А, 56А, 58А, 62А, 64А, 68А, 74А, 76А, 78А, 78Б, 78В, 80А, 88А, 96А

Іллі Буяльського — 1–87 (згідно з переліком), включно з будинками 1А, 2А, 4А, 5А, 8А, 11А, 13А, 25А, 29А, 39А, 40А, 40Б, 40В, 44А, 49А, 49Б, 51А, 51Б, 55А, 67А, 81А

Купців Сорокіних — 1–76 (згідно з переліком), а також 1А, 2А, 4А, 20А, 30А, 54А, 56А, 58А

Левка Лук'яненка — 1–31 (згідно з переліком), а також 2А, 12А, 15А, 17А, 21А

Майстренко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 1А, 4А, 6А, 8А

Мальовнича — 1–24 (згідно з переліком), а також 1А, 2А, 16А, 18А, 18Б, 20А, 20Б

М.В. Гоголя — 1–53 (згідно з переліком), а також 1А, 1Б, 4А, 4Б, 8А, 8Б, 10А, 16А, 19А, 19Б, 22А, 23А, 33А, 33В

Михайла Максимовича — 1–73 (згідно з переліком), а також 7А, 58А, 58Б, 60А, 64А, 73А

Монастирська — 1–29 (згідно з переліком), а також 1А, 2А, 2Б, 4А, 7А, 13А, 20А, 22А

Набережна — 2

Незалежності — 1, 3, 5, 7, 9, 5А

Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 21, 23, 2А, 2Б, 5А

Поліська — 1, 2, 5, 10, 12, 18, 21, 24, 25, 30, 42, 44

Проектна — 43, 41В

Путивльська — 1, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 31

Садова — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 1А, 20, 22, 26, 28, 2А, 2Б, 2Г, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 4А, 6А, 12А, 20А

Слобідська — 1–60 (згідно з переліком), а також 22А, 26А, 29А, 36А, 46А, 52А, 54А, 56А

Східна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А

Успенська — 18–78 (згідно з переліком), а також 23А, 25А, 31А, 33А, 33Б, 33В, 35А, 35Б, 48А, 50А, 50В, 50Д, 62А

Ушинського — 1–57 (згідно з переліком), а також 5А, 7А, 15А, 15Б, 16А, 19А, 21А, 23А

Шевченка — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 9А, 23Г, 5/5

Ярославни — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 19А, 29А

Ященка — 1.

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