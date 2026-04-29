Підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області обговорюється на тлі можливих змін вартості газу та електроенергії після завершення весни, повідомляє Politeka.

У квітні більшість побутових споживачів «Нафтогазу» продовжують оплачувати 7,96 грн за кубометр у межах плану «Фіксований». Цей пакет діє до 30 числа місяця, однак рішення щодо його подальшої дії поки не озвучене.

В урядових колах зазначають, що у короткостроковій перспективі поточний рівень можуть зберегти. Водночас у довшому періоді не виключається перегляд через економічні чинники та рекомендації міжнародних партнерів, зокрема МВФ.

За інформацією аналітиків, наразі триває підготовчий етап. Фахівці проводять розрахунки, оцінюють доходи населення та можливі наслідки змін, щоб уникнути різкого зростання фінансового навантаження.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше підкреслювала важливість збереження стабільності для домогосподарств і продовження підтримки з боку держави.

Паралельно діють чинні розцінки на електроенергію. Базова ставка становить 4,32 грн за кВт·год, а для окремих домогосподарств із електроопаленням передбачено пільговий рівень 2,64 грн у межах встановленого обсягу споживання.

Експерти пояснюють, що навіть після ухвалення рішень нові показники не запроваджуються одразу. Законодавство передбачає процедуру погодження, яка триває близько місяця, тому фактичні зміни з’являються із затримкою.

У цьому контексті Підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області може відбуватися поступово, синхронно із загальнонаціональними рішеннями після завершення всіх необхідних процедур.

Джерело: obozrevatel, tsn

