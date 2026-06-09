Новий графік руху транспорту в Вінниці запровадять із наступного тижня через планові роботи з оновлення дорожнього покриття на центральній ділянці міста, повідомляє Politeka.

Обмеження діятимуть у період з 10 червня до 15 липня на частині вулиці Соборної. Йдеться про непарний бік від Хлібної до Театральної, де комунальні служби проводитимуть усунення деформацій полотна та відновлення покриття.

У міській раді зазначили, що на час виконання робіт частину маршрутів залишать без змін. Зокрема, автобуси №4, 5, 7, 11, 19, 21, 24 та 32 продовжать рух Соборною в обох напрямках за звичними схемами.

Без коригувань працюватимуть і тролейбуси з автономним ходом №16, 20 та 22, а також лінії №4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18 і 19, які збережуть стандартні траєкторії курсування.

Водночас новий графік руху транспорту в Вінниці передбачає зміни для частини тролейбусних маршрутів, що об’їжджатимуть ремонтну зону.

Тролейбуси №3, 9, 13 і 15 у напрямку вулиці Київської курсуватимуть альтернативним шляхом через Соборну, Брацлавську, Нансена та проспект Коцюбинського з подальшим виїздом на основну магістраль.

Маршрутні таксі №5А, 10А, 23А та 28А працюватимуть без коригування руху, зберігаючи стандартні напрямки перевезень у двох напрямках.

У департаменті комунального господарства та благоустрою пояснили, що тимчасові зміни потрібні для безпечного проїзду та мінімізації затримок під час ремонтних робіт на одній із ключових вулиць міста.

Таким чином, новий графік руху транспорту в Вінниці має забезпечити стабільність перевезень попри оновлення дорожньої інфраструктури та зберегти доступність основних маршрутів для пасажирів.

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