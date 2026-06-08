Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, для чого Зеленський зустрічався із Абрамовичем у Києві, і оцінив, чи посприяє це переговорному процесу, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Хід Зеленського був для того, щоби перевірити, наскільки зараз можливе відновлення перемовин. Чи заходимо ми в хоч найменший перемовний формат після того, як Україна завдала серію успішних ударів по російському ВПК і російському нафтовому комплексу? Чи ми виходимо на етапи ескалації і будемо продовжувати обмінюватися ударами? Найважливіше, щоби в цьому обміні ударами ми були ефективнішими, потужнішими, а збитки для ворога – руйнівнішими. Чи, можливо, зараз є простір для маневру і якогось перемовного процесу, принаймні його початку і узгодження параметрів, про що будемо говорити? Ну, путін обрав війну. Станом на цей момент перемовини неможливі, виходячи із обставин, які складаються», – пояснює Олександр Мусієнко.

А Абрамовича обрали, констатує експерт, тому що він уже приїжджав до Києва у 2022 році і вів перемовини. До того ж, додає він, Абрамович – представник ділових кіл, який відповідає за інших олігархів, за великий бізнес, за фінансово-промислові групи, які зазнають збитків. Це така собі перевірка, констатує експерт, чи готові і здатні олігархи вплинути на путіна.

Але добре, зауважує він, що це така публічна дипломатія, що Зеленський підтвердив зустріч із Абрамовичем, інакше кремль підготував би пастку, запустив би ІПСО, що от йдуть таємні перемовини, все вже вирішено, буде договорняк.

«Але війна триває далі. Зараз перемовний процес неможливий. На етапі щонайменше до середини осені ми будемо перебувати в ескалації. Це треба розуміти. Далі подивимося», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман розповів, що Європа наважилася залучити путіна до переговорів, але їхні ініціативи навряд чи спрацюють.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко пояснив, навіщо Зеленський написав путіну відкритого листа і чи спрацює він.