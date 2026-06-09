Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області проявилося найбільше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області зафіксували у Кривому Розі з 1 червня, коли частину платіжок для населення переглянули, повідомляє Politeka.

Водночас структура житлово-комунальних нарахувань змінилася не повністю: електропостачання для побутових клієнтів збережено на рівні 4,32 грн за кВт·год, а чинний урядовий показник продовжено до 31 жовтня 2026 року.

Без змін залишився і природний газ для домогосподарств, які користуються послугами «Нафтогазу». Фіксована ціна становить 7,96 грн за кубометр із дією до 30 квітня 2027 року.

Найвідчутніші коригування стосуються водного блоку — саме тут Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області проявилося найбільше: з початку червня куб води коштує 78,47 грн, де 45,66 грн припадає на подачу, а 32,81 грн — на відведення стоків.

Раніше сумарний показник становив 31,37 грн за кубометр, тож різниця перевищує більш ніж у 2,5 раза. Тоді структура ділилася між 15,97 грн і 15,39 грн відповідно.

Окремо розглядалася пропозиція підприємства «Кривбасводоканал», де озвучували ще вищий рівень — 81,44 грн за куб із іншою моделлю розрахунку.

Рішення викликало реакцію мешканців: надходили електронні звернення, а також проходили публічні зібрання. Попри це, оновлені показники затвердили до завершення громадського обговорення.

У підсумку ситуація у сфері комунальних платежів регіону стала однією з найобговорюваніших тем початку літа через різке зростання вартості водних послуг на тлі стабільних інших тарифів.

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