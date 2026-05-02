В Україні зберігається напружена ситуація на ринку, і дефіцит продуктів в Київській області вже починає відчуватися через нестачу меду та зниження запасів у постачальників, повідомляє видання Politeka.

На внутрішньому ринку фіксують тимчасовий розрив між попитом і пропозицією. Причиною називають зменшення обсягів збору, а також активний експорт, який традиційно орієнтований на країни ЄС.

За оцінками учасників галузі, Україна може скоротити зовнішні поставки приблизно на 10–20%. У результаті частина ключових торгових напрямків ризикує перейти до альтернативних постачальників.

Основні обсяги українського продукту раніше спрямовувалися саме на європейський ринок. Частка таких відвантажень сягала до 95%, що робить залежність від зовнішньої кон’юнктури особливо відчутною.

Експерти зазначають, що до стабілізації ситуації варто очікувати коливання вартості. На ціни впливають погодні умови, обсяги збору та конкуренція з боку інших країн-виробників.

На світовій арені активізуються альтернативні постачальники, серед яких Китай, Індія та Аргентина. Вони поступово займають частину ніш, що раніше належали українським експортерам.

Також варто зауважити, що попри це, прогноз на новий сезон залишається обережно позитивним. За сприятливих умов виробництво може повернутися до рівня попередніх років, що дасть змогу частково відновити баланс.

Додатково аналітики підкреслюють, що дефіцит продуктів в Київській області може мати короткостроковий характер, якщо врожайність і логістика стабілізуються у другій половині сезону.

