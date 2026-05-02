Дефицит продуктов в Киевской области может носить краткосрочный характер, если урожайность и логистика стабилизируются во второй половине сезона.

В Украине сохраняется напряженная ситуация на рынке, и дефицит продуктов в Киевской области уже начинает ощущаться из-за нехватки меда и снижения запасов у поставщиков, сообщает издание Politeka.

На внутреннем рынке фиксируют временный разрыв между спросом и предложением. Причиной называют уменьшение объемов сбора, а также активный экспорт, традиционно ориентированный на страны ЕС.

По оценкам участников отрасли Украина может сократить внешние поставки примерно на 10–20%. В результате часть ключевых торговых направлений рискует перейти к альтернативным поставщикам.

Основные объемы украинского продукта раньше устремлялись именно на европейский рынок. Доля таких отгрузок достигала 95%, что делает зависимость от внешней конъюнктуры особенно ощутимой.

Эксперты отмечают, что до стабилизации ситуации следует ожидать колебания стоимости. На цены влияют погодные условия, объем сбора и конкуренция со стороны других стран-производителей.

На мировой арене активизируются альтернативные поставщики, включая Китай, Индию и Аргентину. Они постепенно занимают часть ниш, ранее принадлежавших украинским экспортерам.

Также стоит отметить, что, несмотря на это, прогноз на новый сезон остается осторожно положительным. При благоприятных условиях производство может вернуться на уровень предыдущих лет, что позволит частично восстановить баланс.

Дополнительно аналитики подчеркивают, что дефицит продуктов в Киевской области может носить краткосрочный характер, если урожайность и логистика стабилизируются во второй половине сезона.

