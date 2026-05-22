Військовий експерт Олег Старіков розповів, що Європа скоро переозброїться і буде готова серйозно протистояти росії, але путін може вирішити розпочати цю війну зараз, щоб зірвати всі плани, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

Як розповідає експерт, події 2026 року показали, що ситуація на фронті зайшла вже не лише у позиційний глухий кут, а й у стратегічній, воєнним шляхом перемогти у війні неможливо через фактор часу, який так само важливий, як сили, засоби, ресурси, морально-бойовий дух тощо. Незважаючи на те, що США вийшли з війни, наголошує він, Європа до неї увійшла повністю своїми ресурсами, фінансами, економікою, технологією, бойовим забезпеченням.

«Якщо нічого не робитиметься і ситуація на фронті розвиватиметься такими ж темпами, то до 2028 року Європа відновить свій ВПК, і тоді ситуація для москви буде вкрай важкою. Попереду маячить ознака капітуляції москви. Чому я так говорю? 2028 року Європа стане реально військовою силою. Перемогти її конвенційним озброєнням буде неможливо за всіма параметрами», – стверджує Олег Старіков.

На думку кремля, розповідає він, якщо завершити війну зараз, то цей час дасть змогу зміцнитися його супротивникам, і війна буде продовжена, але вже не на користь рф. Іншими словами, пояснює експерт, якщо росії піти зараз просто на припинення війни, то це приведе її до стратегічної поразки.

«Ось і вся воєнна таємниця, яку розігрує Захід. Тому із цієї ситуації для путіна є два виходи: перший – йти за сценарієм Заходу і за підсумком отримати стратегічну поразку від коаліції Європи та України, і другий – ескалація та велика війна з Європою, але вже зараз, цього літа», – пояснює Олег Старіков.

