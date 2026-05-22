Про це він розповів на своєму каналі.
Як розповідає експерт, події 2026 року показали, що ситуація на фронті зайшла вже не лише у позиційний глухий кут, а й у стратегічній, воєнним шляхом перемогти у війні неможливо через фактор часу, який так само важливий, як сили, засоби, ресурси, морально-бойовий дух тощо. Незважаючи на те, що США вийшли з війни, наголошує він, Європа до неї увійшла повністю своїми ресурсами, фінансами, економікою, технологією, бойовим забезпеченням.
«Якщо нічого не робитиметься і ситуація на фронті розвиватиметься такими ж темпами, то до 2028 року Європа відновить свій ВПК, і тоді ситуація для москви буде вкрай важкою. Попереду маячить ознака капітуляції москви. Чому я так говорю? 2028 року Європа стане реально військовою силою. Перемогти її конвенційним озброєнням буде неможливо за всіма параметрами», – стверджує Олег Старіков.
На думку кремля, розповідає він, якщо завершити війну зараз, то цей час дасть змогу зміцнитися його супротивникам, і війна буде продовжена, але вже не на користь рф. Іншими словами, пояснює експерт, якщо росії піти зараз просто на припинення війни, то це приведе її до стратегічної поразки.
«Ось і вся воєнна таємниця, яку розігрує Захід. Тому із цієї ситуації для путіна є два виходи: перший – йти за сценарієм Заходу і за підсумком отримати стратегічну поразку від коаліції Європи та України, і другий – ескалація та велика війна з Європою, але вже зараз, цього літа», – пояснює Олег Старіков.
