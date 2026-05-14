Військовий експерт Олег Старіков пояснив, чому після такого інформаційного прокачування удару по параду 9 травня все ж таки настало перемир'я, і ​​оцінив, чи вирішиться питання гашої війни в Пекіні, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Мета ІПСО була досягнута (ред. – щодо удару по параду), залишилося лише почекати до 9 травня проведення чи непроведення параду у москві та спочивати на лаврах. І тут 8 травня сталося щось. Зупинити ту кінетичну енергію, яка набрала масу, у світі не може ніхто, за винятком двох сил – це США чи КНР», – зазначає Олег Старіков.

Чому ці сили втрутилися в ситуацію, розмірковує він, однозначно сказати складно, але, можливо, тому, що після удару по параду 9 травня світ би був на межі великої війни на європейському театрі із застосуванням тактичної ядерної зброї, процес став би неконтрольованим. Тим паче, додає експерт, після параду давно була запланована зустріч Сі Цзіньпіна та Трампа у Пекіні.

За його словами, там вирішується подальший розвиток світової політики: куди світ зрушиться при переході на шостий технологічний цикл, чи будуть спільні проєкти з освоєння космосу, нових технологій, що дають зовсім інші можливості для людства, або ж світ буде фрагментований, всі розійдуться по своїх квартирах, і кожен блок, кожен союз розвиватиметься поза світовою торгівлею і комунікацією. Тому, зазначає експерт, Трамп включив до делегації керівників найбільших американських корпорацій.

«Все вирішуватиметься у Пекіні (ред. – щодо російсько-української війни). Спочатку на переговорах світових гегемонів – США та КНР, а потім до Пекіна приїде і путін для завершення процесу. Тут можна говорити, що путіну доведуть рішення і він його виконуватиме. Або він стає молодшим партнером КНР, або США. Але рішення буде ухвалено. І рішення необхідно буде всім виконувати чи добровільно, чи під тиском», – підсумовує Олег Старіков.

