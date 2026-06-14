Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області розглядається як тимчасове рішення для людей.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують власники приватних садиб у містах і селах регіону, надаючи переселенцям варіанти тривалого проживання з умовою догляду за майном і виконання побутових завдань, передає Politeka.

У Жмеринському районі, зокрема в селі Потоки, доступний будинок із кількома кімнатами та присадибною територією. Об’єкт не під’єднаний до газопостачання й центрального водогону, однак має криницю, пічне опалення, господарські споруди та сад. Від мешканців очікують підтримання порядку та щоденних господарських справ.

Ще один варіант розташований у Гонорівці Ямпільського району. Там пропонують житло з кількома кімнатами, пічним обігрівом і земельною ділянкою. Пропозиція розрахована на сім’ї, які здатні самостійно організувати побут у сільському середовищі з базовими умовами.

У Вінниці також доступна окрема кімната в цегляній будівлі. Проживання передбачене для літньої жінки або подружжя пенсійного віку. Є водопостачання, пічне опалення, невелика ділянка поруч, а санвузол винесений у двір.

У такому форматі безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області розглядається як тимчасове рішення для людей, готових поєднувати проживання з участю в утриманні домогосподарства.

Подібні оголошення демонструють різні моделі взаємодії між власниками та переселенцями, де житло надається без орендної оплати, але з домовленістю про спільний побут.

Подальший розвиток таких пропозицій залежить від активності власників нерухомості та попиту серед внутрішньо переміщених осіб, які шукають стабільні варіанти поселення.

Джерело: Допомагай

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