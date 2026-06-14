Грошова допомога у Дніпропетровській області традиційно охоплює частину пенсіонерів, ветеранів війни і не тільки.

У 2026 році в Дніпропетровській області, як і в інших регіонах України, частина громадян отримає разову грошову допомогу до Дня Незалежності, повідомляє Politeka.net.

Відповідні виплати затверджені урядовою постановою №602, яка визначає розміри державної підтримки для соціально вразливих категорій населення, зокрема й для пенсіонерів з інвалідністю.

У Пенсійному фонді України зазначають, що ця фінансова допомога традиційно охоплює ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, колишніх неповнолітніх в’язнів нацистських концтаборів, а також членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України. До переліку отримувачів також входять громадяни з інвалідністю та інші категорії, визначені чинним законодавством.

Розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності 2026 року

Найвищий рівень одноразової допомоги встановлено на рівні 3 100 гривень. Таку суму передбачено для осіб, які мають особливі заслуги перед державою.

Окремо визначені виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх в’язнів концтаборів і гетто, які були неповнолітніми:

I група інвалідності — 3 100 грн

II група — 2 900 грн

III група — 2 700 грн

По 1 000 гривень у Дніпропетровській області отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, а також колишні неповнолітні в’язні нацистських концтаборів. Окремо до цієї категорії належать і громадяни, які народилися під час перебування їхніх батьків у місцях примусового утримання.

Родинам загиблих або померлих ветеранів війни та захисників України передбачено виплату у розмірі 650 гривень. Таку ж суму отримають члени сімей померлих учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни за умови, що вони не уклали повторний шлюб.

Ще 450 гривень нарахують учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, особам, яких було примусово вивезено на роботи, а також дітям партизанів і підпільників.

Механізм нарахування коштів визначено постановою Кабміну №1396 від 27 грудня 2023 року.

У більшості випадків виплати проводяться автоматично — через Пенсійний фонд України або відповідні військові органи, без необхідності подання додаткових заяв. Водночас громадяни, які не є пенсіонерами та не перебувають на військовій службі, повинні самостійно звернутися до ПФУ для оформлення допомоги.

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