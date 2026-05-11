Графіки відключення світла у Запоріжжі на 12 травня будуть тривати за десятками адрес черех плановий ремонт, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 12 травня запроваджені у зв'язку з проведенням енергетиками планових та профілактичних робіт. Ремонти носять плановий характер. Вони необхідні для підвищення надійності електропостачання в регіоні. Енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла.

Через плановий ремонт електрообладнання зникне електрика з 09:00 до 16:00 години. Світло зникне за окремими адресами. Зокрема обмеження охоплять такі вулиці:

бул. Бельфорський (Пішохідний): 12, 13

Дудикіна: 25

Кияшка: 36

12.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Обмеження охоплять наступні адреси:

Академічна: 29а, 40

Анашкіна: 1, 18-38, 1а, 3-23, 2-16, 25а, 27-35

Бориса Грінченка: 68-84, 73-87

Варненська (Державіна): 1-7, 9, 14-24, 1Д, 2-12, 26, 26-40, 35-79, 11-33

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 112-122, 122а, 125-141

Ігора Сікорського: 104-130

Комарова: 12

Культурна: 171

Менделєєва: 1-15, 2-26, 31, 50

Миколи Демочані (Мічуріна): 49-63, 52-66

Миколи Киценка (Щорса): 49, 62, 64

Незалежної України: 13

Солідарності: 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, 28-68, 29а, 70-96

Трегубенка: 5, 6, 6А

Фанатська (Добролюбова): 2, 3, 4, 5, 6, 7

Чумацький шлях (Котовського): 1-19, 2-32, 23

Шевченка: 111-119, 120, 120-130, 123, 125-155, 132-136, 138, 140, 142, 144, 146

пр. Соборний: 226

пров. Спасівський: 19-35, 22.

