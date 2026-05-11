Графіки відключення світла у Запоріжжі на 12 травня будуть тривати за десятками адрес черех плановий ремонт, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 12 травня запроваджені у зв'язку з проведенням енергетиками планових та профілактичних робіт. Ремонти носять плановий характер. Вони необхідні для підвищення надійності електропостачання в регіоні. Енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла.
Через плановий ремонт електрообладнання зникне електрика з 09:00 до 16:00 години. Світло зникне за окремими адресами. Зокрема обмеження охоплять такі вулиці:
- бул. Бельфорський (Пішохідний): 12, 13
- Дудикіна: 25
- Кияшка: 36
12.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Обмеження охоплять наступні адреси:
- Академічна: 29а, 40
- Анашкіна: 1, 18-38, 1а, 3-23, 2-16, 25а, 27-35
- Бориса Грінченка: 68-84, 73-87
- Варненська (Державіна): 1-7, 9, 14-24, 1Д, 2-12, 26, 26-40, 35-79, 11-33
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 112-122, 122а, 125-141
- Ігора Сікорського: 104-130
- Комарова: 12
- Культурна: 171
- Менделєєва: 1-15, 2-26, 31, 50
- Миколи Демочані (Мічуріна): 49-63, 52-66
- Миколи Киценка (Щорса): 49, 62, 64
- Незалежної України: 13
- Солідарності: 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, 28-68, 29а, 70-96
- Трегубенка: 5, 6, 6А
- Фанатська (Добролюбова): 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Чумацький шлях (Котовського): 1-19, 2-32, 23
- Шевченка: 111-119, 120, 120-130, 123, 125-155, 132-136, 138, 140, 142, 144, 146
- пр. Соборний: 226
- пров. Спасівський: 19-35, 22.
