Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені для кількох категорій.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі затверджені виконавчим комітетом міськради та реалізуються в межах чинних соціальних програм підтримки населення, передає Politeka.

Умови участі оприлюднені на ресурсі Департаменту соціальної політики. Право на отримання мають громадяни, зареєстровані у місті за адресами тимчасового проживання після 24 лютого 2022 року.

До переліку включені люди літнього віку, особи з інвалідністю та інші категорії, які належать до соціально вразливих груп.

Офіційні дані підтверджує профільний департамент, який відповідає за реалізацію програми міської підтримки.

Інформацію про це надає Департамент соцполітики.

Додатково безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені для матерів із дітьми, опікунів малолітніх або осіб із підтвердженою недієздатністю.

Окремо допомога поширюється на дітей віком від 3 до 18 років. Також її можуть отримати переселенці, які опинилися у складних обставинах і перебувають на обліку в центрі соціальних служб.

Новоприбулі громадяни, які щойно отримали статус ВПО та проживають у шелтері, мають право на одноразовий набір.

Стандартна схема передбачає видачу один раз на місяць після подання заяви до органів соціального захисту за місцем реєстрації.

До складу пакунків входять продукти тривалого зберігання: консерви м’ясні й рибні, паштети, готові страви, макаронні вироби, чай, кава, цукор, мед, джем і галети.

У міській владі зазначають, що перелік отримувачів і наповнення наборів можуть змінюватися залежно від наявних ресурсів та обсягів гуманітарного забезпечення.

