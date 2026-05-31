Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається одним із головних напрямків підтримки громадян, які були змушені виїхати з небезпечних територій через бойові дії, повідомляє Politeka.net.

Оголошення про тимчасове розміщення регулярно публікують на платформі «Допомагай». Саме там власники нерухомості пропонують квартири, приватні садиби або окремі кімнати без оплати оренди.

У П’ятихатках переселенцям готові надати будинок із базовими умовами проживання та пічним обігрівом. Санвузол розташований на подвір’ї. Від майбутніх мешканців очікують підтримання порядку й допомоги у хатніх справах.

У Дніпрі доступна ще одна пропозиція — окрема кімната для жінки разом із дитиною. Проживання передбачає дотримання узгоджених правил та повагу до співмешканців.

Також прихисток пропонують у Павлоградському районі. Там шукають жінку старшого віку для проживання у сільській оселі. Натомість просять допомагати з побутом і домашнім господарством.

Представники волонтерських ініціатив наголошують, що підтримка небайдужих громадян допомагає людям швидше адаптуватися після переїзду та знайти безпечні умови для життя.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області часто надають завдяки співпраці благодійних організацій, гуманітарних програм і місцевих мешканців, які готові підтримати переселенців у складний період.

Фахівці радять перед заселенням уточнювати всі деталі проживання, перевіряти актуальність оголошень та заздалегідь обговорювати можливі побутові нюанси.

Джерело: Допомагай

