Графік відключення води на тиждень з 1 по 7 червня в Дніпрі має попереджувальний характер і застосовується в межах чинних правил.

Графік відключення води на тиждень з 1 по 7 червня в Дніпрі стосується Центрального району міста, де КП «Дніпроводоканал» проводить роботи з обмеження послуг для боржників, повідомляє підприємство, передає Politeka.

У період з 1 по 5 червня спеціалізована група працюватиме за низкою багатоквартирних будинків, де зафіксовано значну заборгованість за водопостачання, водовідведення та абонентське обслуговування. Йдеться про адреси з різних частин проспекту Олександра Поля, вулиць Степана Бандери та Січеславської Набережної.

Зокрема, під обмеження потрапляють будинки на проспекті Олександра Поля: 24, 26, 42А, 42В, 58А, 68, 72, 76, 76А, 85, 87, 89, 113, 115, 117, 119, 119А, 119Б, 129Б, 131Б, 135, 135Б, 137. Саме тут накопичилися одні з найбільших сум боргу, що сягають сотень тисяч гривень по окремих будинках.

Інформацію про це надає Дніпроводоканал.

Також у списку — будинки на вулиці Степана Бандери: 19, 21, 25, 25А, 31, 35, 35А, 37. У цих локаціях суми заборгованості варіюються від кількох десятків до понад ста тисяч гривень залежно від будинку.

Окремий блок адрес охоплює Січеславську Набережну: 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16. Тут також фіксується суттєва концентрація боргів, що перевищують десятки та сотні тисяч гривень у межах окремих будинків.

Загальна заборгованість мешканців за всіма зазначеними адресами перевищує 4,3 млн грн. У підприємстві зазначають, що обмеження застосовуються поступово та лише після попереджень.

Мешканцям пропонують погасити борги або укласти договір реструктуризації, щоб уникнути припинення послуг. Звернутися для оформлення можна через Центри абонентських послуг або районні абонентні служби.

Графік відключення води на тиждень з 1 по 7 червня в Дніпрі має попереджувальний характер і застосовується в межах чинних правил роботи комунального підприємства у разі системної заборгованості.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частині українців поважного віку видають продукти.

Також Politeka писала, Як отримати 50 тисяч гривень на дитину від держави: у Дніпрі почнуть виплачувати нову допомогу.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: в яких випадках можуть забрати грошову допомогу.