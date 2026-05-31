Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області набирає нових обертів, передає Politeka.

У Миколаєві з 1 липня 2026 року планують суттєво змінити розцінки на поводження з побутовими відходами. Відповідний проєкт рішення оприлюднили на офіційному ресурсі міської ради.

Документ підготували після звернень комунальних підприємств «Миколаївкомунтранс» та «Обрій-ДКП». У пояснювальній частині зазначається, що перегляд розцінок необхідний для підтримання належного санітарного стану громади та приведення вартості робіт до актуальних економічних умов.

Найбільші зміни стосуються великогабаритного й будівельного непотребу. Для окремих категорій послуг суми можуть зрости більш ніж удвічі.

Згідно з проєктом, для КП «Миколаївкомунтранс» захоронення побутових залишків збільшиться з 272,10 до 308,42 гривні за тонну. За кубометр змішаних відходів доведеться сплачувати 382,69 гривні замість 246,11.

Також значно зміняться розцінки на транспортування великогабаритних та будівельних решток. Якщо зараз тариф становить 277,84 гривні за кубометр, то після набуття чинності рішення він може зрости до 612,32 гривні.

Для КП «Обрій-ДКП» також передбачене коригування. Вартість роботи зі змішаними залишками зросте з 271,81 до 378,28 гривні за кубометр.

Ще відчутніше подорожчає обслуговування великогабаритного непотребу — з 444,93 до 1153,83 гривні. Для будівельних решток показник збільшиться з 427,74 до 1170,64 гривні.

У міськраді уточнюють, що нові показники стосуватимуться збору, перевезення та захоронення сміття на території обласного центру.

Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області може вплинути на майбутні рахунки споживачів, якщо проєкт отримає остаточне погодження та набуде чинності у визначений термін.

Місцева влада обіцяє додатково інформувати жителів про всі рішення після завершення процедури розгляду документа.

Джерело: novosti-n

