Графики отключения света подготовили на 12 мая для части проживающих в Запорожье украинцев.

Графики отключения света в Запорожье на 12 мая продлятся по десяткам адресов черех плановый ремонт, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

Графики отключения света в Запорожье на 12 мая были введены в связи с проведением энергетиками плановых и профилактических работ. Ремонты носят плановый характер. Они необходимы для повышения надежности электроснабжения в регионе. Энергетики подготовили подробные графики временных отключений света.

Из-за планового ремонта электрооборудования исчезнет электричество с 09:00 до 16:00 часов. Свет исчезнет по отдельным адресам. В частности, ограничения охватят следующие улицы:

бул. Бельфорськый (Пишохидный): 12, 13

Дудыкина: 25

Кыяшка: 36

12.05.2026 года с 09:00 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключения света в Запорожье. Ограничения охватят следующие адреса:

Академична: 29а, 40

Анашкина: 1, 18-38, 1а, 3-23, 2-16, 25а, 27-35

Борыса Гринченка: 68-84, 73-87

Варненська (Державина): 1-7, 9, 14-24, 1Д, 2-12, 26, 26-40, 35-79, 11-33

Євгена Адамцевыча (Тымирязева): 112-122, 122а, 125-141

Игора Сикорського: 104-130

Комарова: 12

Культурна: 171

Менделеева: 1-15, 2-26, 31, 50

Мыколы Демочани (Мичурина): 49-63, 52-66

Мыколы Кыценка (Щорса): 49, 62, 64

Незалежнои Украины: 13

Солидарности: 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, 28-68, 29а, 70-96

Трегубенка: 5, 6, 6А

Фанатська (Добролюбова): 2, 3, 4, 5, 6, 7

Чумацькый шлях (Котовського): 1-19, 2-32, 23

Шевченка: 111-119, 120, 120-130, 123, 125-155, 132-136, 138, 140, 142, 144, 146

пр. Соборный: 226

пров. Спасивськый: 19-35, 22.

