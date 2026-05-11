Графики отключения света в Запорожье на 12 мая продлятся по десяткам адресов черех плановый ремонт, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .
Графики отключения света в Запорожье на 12 мая были введены в связи с проведением энергетиками плановых и профилактических работ. Ремонты носят плановый характер. Они необходимы для повышения надежности электроснабжения в регионе. Энергетики подготовили подробные графики временных отключений света.
Из-за планового ремонта электрооборудования исчезнет электричество с 09:00 до 16:00 часов. Свет исчезнет по отдельным адресам. В частности, ограничения охватят следующие улицы:
- бул. Бельфорськый (Пишохидный): 12, 13
- Дудыкина: 25
- Кыяшка: 36
12.05.2026 года с 09:00 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключения света в Запорожье. Ограничения охватят следующие адреса:
- Академична: 29а, 40
- Анашкина: 1, 18-38, 1а, 3-23, 2-16, 25а, 27-35
- Борыса Гринченка: 68-84, 73-87
- Варненська (Державина): 1-7, 9, 14-24, 1Д, 2-12, 26, 26-40, 35-79, 11-33
- Євгена Адамцевыча (Тымирязева): 112-122, 122а, 125-141
- Игора Сикорського: 104-130
- Комарова: 12
- Культурна: 171
- Менделеева: 1-15, 2-26, 31, 50
- Мыколы Демочани (Мичурина): 49-63, 52-66
- Мыколы Кыценка (Щорса): 49, 62, 64
- Незалежнои Украины: 13
- Солидарности: 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, 28-68, 29а, 70-96
- Трегубенка: 5, 6, 6А
- Фанатська (Добролюбова): 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Чумацькый шлях (Котовського): 1-19, 2-32, 23
- Шевченка: 111-119, 120, 120-130, 123, 125-155, 132-136, 138, 140, 142, 144, 146
- пр. Соборный: 226
- пров. Спасивськый: 19-35, 22.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Появилась жизненно важная гуманитарная помощь: какую поддержку обещают пенсионерам в Запорожской области.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где и как искать дом.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где оказывают поддержку.