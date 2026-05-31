Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спричинило оновлення вартості вивезення побутових відходів у Костополі після рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

У громаді переглянули економічні розрахунки через зростання витрат у сфері ЖКГ. Основний тиск сформували дорожчі паливні ресурси, ремонт спеціальної техніки, закупівля комплектуючих та регулярне технічне обслуговування машин, які залучені до збору сміття.

Після коригування тарифу населення сплачує 338,79 грн за кубометр відходів. Попередній рівень становив 239,67 грн, що суттєво змінило фінансове навантаження на домогосподарства.

Для бізнесу та інших категорій споживачів діє інший розрахунок — 370,03 грн за той самий обсяг послуги. Остаточна сума у платіжках залежить від кількості зареєстрованих осіб і типу житла.

Рішення пояснюють тим, що попередні тарифи втратили актуальність через тривалий ріст собівартості робіт. Востаннє подібні зміни ухвалювали торік.

Експерти галузі зазначають, що подібні перегляди фіксуються і в інших регіонах через інфляційні процеси, подорожчання логістики та збільшення витрат на утримання інфраструктури.

Подальша динаміка залежатиме від цін на енергоносії та фінансових можливостей місцевих громад у наступному бюджетному періоді.

У разі подальших змін економічної ситуації тарифи можуть бути переглянуті повторно.

Джерело: 24 Рівне

