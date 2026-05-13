Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися через нестачу меду на внутрішньому ринку та скорочення обсягів поставок української продукції за кордон, повідомляє Politeka.

У галузі вже фіксують тимчасове зменшення запасів до початку нового сезону збору. За словами генерального директора компанії Beehive Семена Гагаріна, ситуація впливає насамперед на експорт до країн Європейського Союзу.

Минулого року Україна експортувала близько 50 тисяч тонн меду. У 2026-му показник може скоротитися до 40–45 тисяч тонн, що означає падіння приблизно на 10–20%.

Експерти пояснюють, що причиною стали обмежені залишки продукції та висока залежність ринку від погодних умов. Водночас очікування щодо нового врожаю поки залишаються позитивними.

За попередніми оцінками, українські пасічники цього сезону здатні зібрати від 60 до 80 тисяч тонн меду. Остаточні прогнози формуватимуть ближче до завершення літа.

Фахівці також попереджають про ризики для міжнародної торгівлі. Через нестачу українського меду імпортери дедалі частіше звертаються до постачальників із Китаю, Індії та Аргентини.

На цьому тлі Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області дедалі частіше пов’язують із загальними змінами на аграрному ринку, які впливають як на ціни, так і на доступність окремих товарів.

У галузі сподіваються, що новий урожай дозволить стабілізувати ситуацію вже наприкінці літа та уникнути подальшого стрибка вартості продукції.

Аналітики зазначають, що подальша ситуація на ринку залежатиме від погодних умов і темпів нового сезону збору меду.

