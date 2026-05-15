Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області залишається доступним через приватні пропозиції, гуртожиткові фонди та тимчасові модульні локації, які діють у різних громадах регіону, повідомляє Politeka.
Переселенцям пропонують кілька форматів розміщення. Серед них — кімнати в приватному секторі, місця у шелтерах, комунальних установах та спеціально підготовлених містечках для тимчасового проживання. Конкретні умови залежать від адреси, власників приміщень і домовленостей між сторонами.
Окремий приклад — будинок у селі Вільнокур’янівське Вільнянського району, де можуть прийняти жінку, яка опинилася у складних обставинах. Локація розташована приблизно за 30 кілометрів від міста Запоріжжя. Оселя обладнана інтернетом, генератором, побутовою технікою та пічним опаленням, хоча частина зручностей винесена на подвір’я. Власники очікують участі мешканки в догляді за господарством і дотриманні внутрішніх правил.
У самому обласному центрі продовжують діяти програми розселення для евакуйованих громадян. На початок 2026 року доступними залишаються понад тисячу місць у тимчасових центрах, гуртожитках і модульних комплексах, розміщених у різних районах.
Додатково зазначається, що Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області значною мірою підтримується завдяки місцевим ініціативам та допомозі мешканців, які приймають родини, що втратили домівки через бойові дії.
Для оформлення поселення зазвичай потрібні базові документи: паспорт, ідентифікаційний код і довідка внутрішньо переміщеної особи. Після узгодження умов сторони підписують відповідну домовленість про проживання.
Фахівці радять завчасно уточнювати побутові деталі, адже доступність місць і умови можуть швидко змінюватися залежно від навантаження на систему розселення.
