Графіки відключення світла в Чернігівській області на 7 червня необхідні для підтримання стабільної роботи електромереж.

У Чернігівській області 7 червня запроваджуються планові графіки відключення світла, які охоплять низку населених пунктів у різних районах регіону, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на 7 червня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на енергетичних об’єктах. Такі заходи необхідні для підтримання стабільної роботи електромереж, модернізації обладнання та зниження ризиків аварійних ситуацій у майбутньому.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», у місті Прилуки також діятимуть планові відключення з 08:00 до 20:00 (12 годин поспіль). Без світла залишаться споживачі за такими адресами:

6-й Гетьмана Сагайдачного — 2, 4, 8, 17

7-й Гетьмана Сагайдачного — 1, 3, 7, 11, 17, 17/1

Гетьмана Сагайдачного — 126, 126В

Кільцева — 38

Пирятинська — 106

Яблунівська — 42

Василя Совачіва — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 25, 27, 14А, 14Б/3, 14Г

Дослідна'Ботанічна' — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Юрія Мірюти — 32, 25А, 26А

У місті Ніжин 7 червня з 08:00 до 20:00 буде тимчасово припинено електропостачання за окремими адресами:

Володимира Вернадського — 13А

Лук'яненка Левка — 7

Незалежності — 19, 21, 23, 34, 36, 42, 21/3, 21/1, 21/5, 21/4, 21/2, 42А/1, 42А, 42Б, 42В, 42Г, 42Д

Носівський Шлях — 19, 21, 23, 29, 52, 56, 17Б/17А, 19а, 21А, 21Б, 50А, 50А/2, 50Б, 52А/1, 52А, 52Б, 52В, 54А, 54Д, 54Д/1

Об'їжджа — 106А, 114/1, 114, 116/4, 116/1, 116/6, 116А, 116/5, 116, 116/3, 116/2, 116В, 116Б, 118А, 118Г, 118Б, 119, 120/3, 120/2, 120, 120/1, 123

Робоча — 2В

Синяківська — 116

Чехова — 31

Шевченка — 89, 96, 102А, 102, 104, 104/3, 104/2, 104А, 104/1, 105А, 107А, 107, 109, 109/7, 110, 110/112, 110В, 112а, 112/3, 112/2, 114/2, 114/3, 114а, 114/1, 114/4, 116, 116/1, 118М, 118, 118/3, 118В, 120/2, 120/1, 120/7, 120, 124Б/1, 124

30 Років — 3

Безбородька — 5

Кооперативна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 6а, 9а

Овдіївська — 198/1, 198а, 198в, 198б, 198

Синяківська — 116/1, 118

Успенська — 12.

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