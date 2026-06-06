Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області пов’язують із загальним зростанням витрат у сфері утилізації сміття.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зафіксовано в Жмеринській громаді, де з 1 червня змінюється вартість вивезення побутових відходів для ПП «БРАВІС», передає видання Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет, посилаючись на оновлені економічні розрахунки підприємства. Коригування пояснюють зростанням операційних витрат, що вплинули на формування нових тарифних показників.

Серед ключових чинників — подорожчання пального на 38,2%, підвищення земельного податку на 17,7% та зростання орендної плати за державні ділянки на 21,5%. Додатково зафіксовано збільшення витрат на оренду спецтехніки на 50% і підвищення екологічного податку на 13,6%.

Також на собівартість послуг вплинуло зростання мінімальної заробітної плати на 8,1% та зміна графіків вивезення відходів, що скоригувало загальну структуру розрахунків.

Оновлена система передбачає різні підходи для споживачів. У приватному секторі встановлено тариф 56,94 грн з однієї особи на місяць, у багатоквартирних будинках — 55,82 грн.

У громаді зазначають, що зміни стосуються всіх користувачів послуги з поводження з відходами та набудуть чинності з початком літа після офіційного затвердження.

У цьому контексті Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області пов’язують із загальним зростанням витрат у сфері утилізації сміття та необхідністю коригування фінансової моделі підприємства.

Також варто зауважити, що подальші рішення щодо тарифної політики залежатимуть від економічної ситуації та вартості ресурсів у галузі.

Джерело: zhgazeta

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