Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується в кількох товарних категоріях, де зміни торкнулися як бакалії, так і м’ясної та молочної групи, передає Politeka.

У сегменті макаронних виробів зростання залишається помірним. Макарони «пір’я» (1 кг) мають середню вартість 34,70 грн. У травні цей показник становив 33,96 грн, що означає приріст 3,10 грн.

У торговельних мережах різниця незначна: Metro пропонує товар за 34,50 грн, Novus — за 34,89 грн. Протягом місяця ціни утримувалися переважно на стабільному рівні після початкового коливання.

М’ясна категорія демонструє значно відчутніший рух. Ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг) нині коштують у середньому 810,56 грн. Місяцем раніше середній орієнтир становив 753,78 грн.

У роздрібі зафіксовано суттєвий розкид: Auchan — 705,80 грн, Metro — 740,94 грн, Megamarket — 866,50 грн, Novus — 929,00 грн. Денні значення протягом травня змінювалися від 737,68 до 792,23 грн із подальшим підйомом у червні.

Молочний сегмент також показує помірну динаміку. Сир кисломолочний «Простонаше» 9% (300 г) оцінюється в середньому у 105,00 грн. Попередній місячний рівень становив 103,54 грн.

У магазинах ціни варіюються: Megamarket — 110,00 грн, Novus — 99,99 грн. Протягом травня показники коливалися в межах 101,46–104,30 грн із поступовим виходом на вищий рівень наприкінці періоду.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Запоріжжі відображає нерівномірні зміни вартості базового продовольчого кошика.

Аналітичні дані свідчать, що найбільший тиск спостерігається в м’ясному сегменті, тоді як бакалійні та молочні товари демонструють більш плавну динаміку.

Джерело: Мінфін

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