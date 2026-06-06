Грошова допомога для пенсіонерів в Чернігівській області зазнає змін через проведення планового перерахунку виплат, повідомляє Politeka.

Оновлення торкнеться літніх людей, які продовжують офіційну трудову діяльність, а також осіб, які досягли поважного віку.

Масового та загального підвищення пенсій з 1 червня в Україні проводити не будуть, проте окремі верстви населення зможуть розраховувати на надбавки.

Перерахунок стосується громадян, які накопичили не менше 24 місяців додаткового страхового стажу після виходу на заслужений відпочинок.

Пенсійний фонд проведе для цієї категорії автоматичний перегляд грошової допомоги для пенсіонерів у Чернігівській області.

Оновлені суми надійдуть разом із доплатами за два попередні місяці, а саме за квітень і травень. Така затримка у виплатах виникає через специфіку подання квартальної звітності роботодавцями.

Оскільки дані про сплату єдиного соціального внеску надходять із запізненням, державні органи отримують необхідну інформацію лише в другій половині травня.

Грошова допомога для пенсіонерів в Чернігівській області також передбачає стабільне нарахування спеціальних вікових надбавок.

Додаткові суми нараховуватимуться для громадян, які перетнули певні вікові межі. Для осіб віком від 70 до 74 років розмір щомісячної доплати становить 300 гривень.

Пенсіонери віком від 75 до 79 років будуть щомісячно отримувати додатково 456 гривень. Найбільшу суму передбачено для людей, яким виповнилося 80 років і більше, адже для них розмір доплати становить 570 гривень.

Джерело: expert.in.ua

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