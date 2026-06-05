Подорожчання проїзду в Запоріжжі розглядається як елемент оновлення тарифної політики у транспортній сфері міста.

Подорожчання проїзду в Запоріжжі зберігається у червні, попри звернення мешканців та акції з вимогою перегляду встановлених тарифів, повідомляє Politeka.

У місті продовжують діяти оновлені розцінки на громадський транспорт. Поїздка маршрутними таксі коштує 25 гривень. У комунальному секторі встановлено 20 гривень при оплаті готівкою, тоді як безготівковий розрахунок становить 15 гривень через банківську картку або систему «Січ». Запорізька міська рада підтверджує чинність таких показників.

Міські автобуси, трамваї та тролейбуси працюють за аналогічними умовами, без змін у вартості електронної оплати. У міськраді зазначають, що система тарифів залишається стабільною після попереднього перегляду.

Серед причин коригування перевізники називають зростання цін на пальне, запасні частини, технічне обслуговування шин та загальні витрати на експлуатацію транспорту. Також наголошується, що частина маршрутів тривалий час функціонувала зі збитками.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Запоріжжі розглядається як елемент оновлення тарифної політики у транспортній сфері міста.

Паралельно тривають громадські ініціативи щодо перегляду вартості поїздок: мешканці подають петиції з вимогою скасування або зменшення тарифів. Для офіційного розгляду документів необхідно зібрати встановлену кількість підписів.

Крім того, в Запоріжжі повідомляли про новий графік руху транспорту. Йдеться про зміни для маршруту 48.

Автобуси курсуватимуть від зупинки «БК ЗАлК» через проспект Металургів, вулицю Перемоги, бульвар Шевченка, Тбіліську, Прибережну автомагістраль, Автозаводську, вулицю Олександра Говорухи та Космічну до зупинки «Сімферопольське шосе».

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