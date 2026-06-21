Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області вже впливає на місцевих виробників та споживачів через зменшення обсягів врожаю важливої рослини.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області виник після того, як аграрії зібрали лише 9 мільйонів тонн соняшнику, замість прогнозованих 11 мільйонів тонн, повідомляє Politeka.

Через нестачу сировини переробні підприємства змушені були оперативно шукати нові постачання безпосередньо у фермерів, що вже позначилося на вартості олії та шроту.

Дефіцит у Дніпропетровській області зачіпає внутрішній ринок, а також може відчутно впливати на міжнародні поставки продуктів переробки соняшнику.

Підвищений попит на обмежену сировину спричинив стрімке зростання цінників. Спотовий індекс на соняшник з поставкою протягом 30 днів для переробки підвищився на 9 доларів і нині становить 699 доларів за тонну з урахуванням ПДВ.

Також соняшниковий шрот на внутрішньому ринку оцінюють у 220–225 доларів за тонну залежно від форми випуску. Вартість олії у портах Північної Європи зросла на 20 євро і нині складає 1 350 доларів за тонну.

На фоні цих змін експерти прогнозують, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може вплинути на доступність олії та шроту для кінцевих споживачів. А також це позначиться на конкурентоспроможності українських виробників на світовому ринку.

Фахівці також відзначають, що стабілізація морської логістики частково допомагає підтримувати поставки, але не усуває нестачі повністю.

Через це учасники ринку очікують, що контроль над закупівлями та швидке реагування переробних підприємств залишатимуться ключовими для пом’якшення наслідків.

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