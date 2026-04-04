Подорожчання проїзду в Сумах стало помітною тенденцією останніх тижнів, зокрема на міжміських маршрутах, передає Politeka.

Найбільше зміни відчули пасажири напрямків до Києва та Полтави, де перевізники вже підняли тарифи.

За словами водіїв, основною причиною стало стрімке зростання вартості пального. Витрати на дизель, мастильні матеріали та обслуговування транспорту значно збільшилися, що змусило переглянути ціни. При цьому навіть після підвищення перевізники зазначають, що доходи ледь покривають витрати.

Пасажири також помітили зміни. Зокрема, проїзд за маршрутом Суми — Київ зріс із приблизно 700 до 850 гривень. Водночас попит суттєво не знизився. Люди продовжують обирати маршрутки через швидкість і меншу залежність від затримок під час повітряних тривог, які впливають на рух поїздів.

Інші перевізники підтверджують аналогічну ситуацію. На напрямку Суми — Полтава тариф підняли приблизно на 30 гривень. Водії зазначають, що витрати на одну поїздку можуть сягати кількох тисяч гривень лише на пальне.

Станом на кінець березня ціни на дизельне пальне на місцевих заправках коливаються в межах 82–85 гривень за літр, а бензин А-95 коштує від 68 до 75 гривень. За даними аналітиків, це суттєво більше, ніж на початку місяця, і тенденція до зростання зберігається.

Експерти прогнозують подальше подорожчання. За їхніми оцінками, відсутність повноцінної конкуренції на ринку та високий рівень цін сприятимуть подальшому зростанню вартості пального, що безпосередньо впливатиме на тарифи перевезень.

Водночас фахівці наголошують, що подорожчання проїзду в Сумах не пов’язане з дефіцитом пального, адже постачання залишається стабільним, а основним фактором є саме зростання його вартості.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області: які нові ціни можуть бути встановлені.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області: які розцінки очікуються.

Як повідомляла Politeka, Втрата пенсії для мешканців Сумської області: що потрібно подати в ПФУ до 1 квітня, щоб зберегти гроші.