Обмеження руху транспорту в Тернопільській області пов’язане з оновленням важливого інфраструктурного вузла.

Обмеження руху транспорту в Тернопільській області запровадять із червня 2026-го до червня 2027-го на відрізку магістралі М-19 у Теребовлі, повідомляє Politeka.

Причиною стане капітальна реконструкція мостового переходу разом із під’їзними смугами.

Роботи проведуть на напрямку Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, який веде у бік Бухареста. Агентство відновлення повідомило, що схема об’їзду для вантажівок та легковиків відрізнятиметься. Кермувальникам радять заздалегідь перевіряти покажчики й коригувати маршрут.

Фінансування забезпечить Європейський Союз через програму Interreg NEXT «Польща — Україна 2021-2027». Основну частину витрат покриють міжнародні партнери, решту спрямують місцеві бюджети.

Обмеження руху транспорту в Тернопільській області пов’язане з оновленням важливого інфраструктурного вузла, яким щодоби користуються приблизно 15 тисяч автомобілів. Переправа має значення для логістики, транскордонних перевезень, безпеки сполучення з Румунією.

Відповідна ініціатива реалізується у межах спільного українсько-польського проєкту, спрямованого на покращення мобільності між прикордонними регіонами.

Крім того, в Тернополі також повідомляли про обмеження руху транспорту.

На період робіт встановлять тимчасові дорожні знаки та змінену схему проїзду.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут і використовувати альтернативні напрямки, щоб уникнути затримок і ускладнень на суміжних ділянках. Після завершення технічних заходів організацію трафіку обіцяють повернути до звичного режиму.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Тернопільській області: які обмеження запровадила "Укрзалізниця"

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Тернопільській області: де та наскільки підняли тарифи

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту в Тернополі: про які зміни стало відомо