Подорожчання проїзду в Сумській області обговорюється в Охтирці на тлі перегляду тарифів автобусних маршрутів та скорочення транспортної мережі, повідомляє Politeka.

У громаді нині функціонує 12 напрямків із 23 раніше діючих, що пов’язують із нестачею водіїв і кадровими труднощами в галузі перевезень. Це вже вплинуло на стабільність руху та частоту рейсів.

Чинна вартість квитка — 13 гривень — не змінювалася з 2023 року. Перевізники наголошують, що витрати зросли через пальне, ремонт транспорту, технічне обслуговування та оплату праці працівників.

За внутрішніми розрахунками підприємств, фактична собівартість однієї поїздки коливається від 20,09 до 37,48 гривні залежно від маршруту. На цьому тлі місцева влада розглядає запровадження єдиного тарифу на рівні близько 20 гривень.

У міській раді зазначають, що Подорожчання проїзду в Сумській області є наслідком загального зростання витрат у транспортному секторі, що змушує перевізників переглядати фінансову модель роботи.

Проєкти рішень уже винесені на громадське обговорення. Поки що офіційних письмових зауважень від мешканців не надходило.

Додатково планують зберегти пільгові умови для окремих категорій пасажирів. Для молодших школярів може діяти тариф у 10 гривень, а частина поїздок залишиться безкоштовною.

Жителі громади активно коментують ситуацію в соцмережах, звертаючи увагу не лише на вартість, а й на технічний стан автобусів та інтервали їхнього руху.

Остаточне рішення щодо оновлених тарифів ухвалять після завершення консультацій та аналізу фінансових показників перевізників.

